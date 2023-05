Illegale rave in Brustem is voorbij: “Laatste 300 feestvierders worden weggestuurd”

De illegale rave op het terrein van het vliegveld in Brustem is afgelopen. Op dit moment zijn er nog maximaal 300 mensen aanwezig op het terrein, die in de komende uren ook zullen vertrekken. Volgens gouverneur Lantmeeters is het parket Limburg de organisatie al op het spoor.

In amper een paar uur tijd liep het militair domein in Brustem zondagnamiddag en -avond grotendeels leeg. Rond de middag waren er nog ruim 10.000 feestvierders aanwezig, tegen 22.30 uur waren ze nog met amper 1.500. Alle muziekinstallaties waren toen ook al afgebroken. “In de loop van de nacht is nog een grote kolonne vertrokken”, zegt Michel Carlier van Noodplanning & Crisisbeheer Limburg. “De rave is afgelopen.”

Maandagochtend staan er nog wel een 50-tal voertuigen op het terrein en een 40-tal wagens in de perimeter errond. “Het gaat om maximaal 200 à 300 mensen. We hebben ze hun roes laten uitslapen, omdat ze anders onder invloed de baan op zouden gaan. Maar we gaan ze nu uit hun slaap wekken en vragen om te vertrekken. Daarna zal de politie en Defensie een grote sweeping doen om het terrein op te ruimen. Al lijkt het er niet op dat de feestvierders een enorme puinhoop hebben achtergelaten”, zegt Carlier.

Zondagavond laat waren de laatste feestvierders al klaar om naar huis te vertrekken.

Psychologische druk

Gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) blikt tevreden terug op de manier van aanpak. “We hebben het probleem goed kunnen oplossen, zonder agressie te gebruiken. Er werd door sommigen opgeroepen om hardhandig tussen te komen, maar kijk maar wat er tijdens La Boum gebeurd is, toen de politie 2.000 betogers uit elkaar probeerde te slaan.”

“De vermoeidheid van de feestvierders zal wel een rol hebben gespeeld. Maar de politie heeft zondag vooral dwingender gevraagd aan de mensen op het terrein om te vertrekken. En de agenten hebben zich zichtbaar en onzichtbaar gemanifesteerd om zo ook psychologisch druk uit te oefenen op de feestvierders. Een aantal Nederlandse en Waalse ravers wilden eerst nog tot donderdag blijven, omdat ze deze week vrij hebben. Maar we hebben hen toch kunnen overtuigen om te vertrekken.”

Organisatie op het spoor

De gouverneur benadrukt ook dat de vreedzame afloop van de rave zeker niet betekent dat de feestvierders en organisatoren er ongestraft vanaf komen. “Parket en politie hebben uitstekend werk geleverd en in de loop van het weekend al de nodige feestvierders geïdentificeerd. Het onderzoek is goed op weg en inmiddels zijn ze ook al mensen uit de organisatie op het spoor.”

