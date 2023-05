Tegenstander Luca Brecel in WK-finale doet verhaal over haat op sociale media: “Ik krijg constant zulke berichten”

Het lijkt een vredige sport, maar op sociale media kunnen ook snookerfans hard tekeergaan. Dat ondervindt Mark Selby (39), tegenstander van Luca Brecel in de WK-finale, al jaren aan den lijve. De viervoudige wereldkampioen doet zijn verhaal in Metro. “Nooit heb ik het in het echte leven meegemaakt, het gebeurt alleen online.”

Mark Selby staat erom bekend dat hij frames (om tactische redenen) bijzonder lang kan rekken als de ballen op de snookertafel niet gunstig liggen. “Het is niet dat ik bewust mind games met mijn tegenstanders speel”, zegt Selby over zijn speelwijze. “Ik doe gewoon mijn best. Ik ben niet de meest getalenteerde speler, en dat zal ik ook nooit worden. Maar ik geef mezelf alle kansen door heel hard te werken en me altijd honderd procent in te zetten.”

De fans kunnen het toch niet altijd appreciëren. “Je krijgt het de hele tijd op sociale media, de ‘toetsenbordstrijders’ die thuis achter hun telefoons en laptops zitten en je nog nooit in hun leven hebben ontmoet. Ze schelden je uit en als ze je dan ooit zouden ontmoeten, vragen ze meteen om een foto en een handtekening. Ik moet het allemaal met een korreltje zout nemen, het kan me niet schelen en als ik win maakt het niet uit.”

© AP

“Ik krijg constant zulke berichten, maar ik antwoord er gewoon niet op”, vervolgt de Engelsman. “Als iemand me een shitty bericht stuurt, dan demp ik hem gewoon en is hij weg. Nooit heb ik het in het echte leven meegemaakt, het gebeurt alleen online.”

En dan geeft Selby een opvallend voorbeeld van zo’n geval. “Een paar jaar geleden was er een man die me stuurde via Twitter: : ‘Ik kan er niet tegen om je te zien spelen, ik hoop dat iemand je neersteekt met een roestig zwaard’. Ik antwoordde dat ik de dag erna gewoon weer speelde en op televisie kwam. Binnen de vijf minuten was hij daar terug en zei hij ‘Geweldig grapje, Mark’. Ik dacht ‘je wilde me 10 minuten geleden nog dood, en nu ben je mijn beste vriend...’. De helft van de tijd willen ze gewoon een antwoord.”

© AP

Veel kan het hem allemaal niet schelen. Selby doet gewoon op zijn manier voort en kan maandag tegen onze landgenoot Luca Brecel al zijn vijfde wereldtitel pakken. “Ik heb meer bereikt dan ik wilde bereiken door mijn spel te spelen, dus waarom zou ik veranderen?”, aldus Selby. Gelijk heeft hij.