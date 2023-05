Paus zegt dat Vaticaan geheime vredesmissie voert om oorlog in Oekraïne te beëindigen

“Er is nu een missie bezig, maar die is nog niet openbaar. Wanneer het openbaar is, zal ik het onthullen”, zei paus Franciscus zondag aan reporters tijdens zijn vlucht terug naar het Vaticaan na een driedaags bezoek aan Hongarije. “Ik denk dat vrede altijd bekomen wordt door kanalen te openen. Je kan vrede nooit bereiken door sluiting. Dit is niet gemakkelijk.”

© via REUTERS

De paus zei dat hij over de situatie sprak met, afzonderlijk, de Hongaarse premier Viktor Orbán en metropoliet Hilarion, een vertegenwoordiger van de pro-Kremlin Russische orthodoxe kerk in Boedapest. “In die vergaderingen spraken we niet gewoon over Roodkapje. We spraken over al die dingen. Iedereen is geïnteresseerd in de weg naar vrede”, aldus de paus.

Kinderen helpen repatriëren

Het hoofd van de katholieke kerk ontmoette donderdag de Oekraïense premier Denys Sjmyhal in het Vaticaan. Die zei dat hij een “vredesformule” voorgesteld door Oekraïens president Volodimir Zelenski besprak en om hulp vroeg bij de repatriëring van Oekraïense kinderen.

“De Heilige Stoel is bereid om te helpen, omdat het het juiste is, het is gewoon zo”, zei de paus nu aan de pers. Kiev schat dat zo’n 19.500 kinderen via “illegale deportaties” naar Rusland of door Rusland bezet gebied zijn gebracht. “Alle menselijke gebaren helpen, maar gebaren van wreedheid helpen niet. We moeten alles doen wat menselijk mogelijk is”, zei de paus.

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne heeft paus Franciscus al meermaals opgeroepen tot vrede en voorgesteld te bemiddelen tussen Kiev en Moskou. Hij liet eerder ook weten dat hij beide hoofdsteden wil bezoeken op een vredesmissie.