Cercle Brugge begrijpt niet waarom VAR niet ingreep na duidelijke strafschopfout tegen Standard: “Waar waren ze in godsnaam mee bezig?”

Neen, van een match zoals Cercle-Standard zaterdagavond werd echt niemand beter. Geen propaganda voor de Europe play-offs dus. De kwaliteit was ondermaats, bij de spelers maar ook bij de wedstrijdleiding. Cercle claimde en verdiende een penalty maar Nathan Verboomen en de VAR dachten daar weer anders over. Het verhaal van heel het seizoen bij groen-zwart. De fans reageerden gefrustreerd en woedend, coach Miron Muslic hield het sereen maar kordaat: “Verboomen had de match onder controle, maar die 100% penalty niet fluiten was een misser van hem. Ook de VAR gaat hier zwaar in de fout. “