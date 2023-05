Standbeeld voor gedode walrus Freya onthuld in Oslo

Voor Onze Zonden. Zo noemt beeldhouwer Astri Tonoian haar standbeeld van Freya. Ze hoopt dat het een “3D geschiedenisles” wordt. “Dit werk herinnert ons aan hoe wij mensen omgaan met de wilde natuur, maar ook aan hoe we omgaan met elkaar. Het herinnert ons aan hoe we zijn omgegaan met Freya.”

Het 600 kilogram wegende zoogdier werd een beroemdheid toen ze vorige zomer zonnebadend enkele boten tot zinken bracht. Ze deed verschillende Europese kusten aan en strandde uiteindelijk in Noorwegen. Aan de vele nieuwsgierigen werd gevraagd om afstand te houden, voor de veiligheid van het dier en die van henzelf. Maar toen die waarschuwingen werden genegeerd en mensen te dicht kwamen bij Freya, werd ze afgemaakt. Haar vangen en verplaatsen zou te moeilijk en duur geweest zijn. “Het leven en de gezondheid van mensen moet vooropstaan”, klonk het.

© AFP

Freya’s dood veroorzaakte een golf van verontwaardiging in binnen- en buitenland. Zelfs de premier van Noorwegen moest zich in de pers verantwoorden voor de beslissing. Ook de Noor Hans Erik Holm was razend over hoe de overheid had gehandeld. Hij startte een crowdfunding voor een standbeeld ter ere van Freya en zamelde zo’n 25.000 euro in. “Zo zullen we onszelf (en toekomstige generaties) eraan herinneren dat we de natuur niet altijd kunnen of mogen doden en verwijderen wanneer die ‘in de weg staat’.”

Afgelopen weekend werd het standbeeld onthuld. Een levensgrote bronzen Freya ligt voortaan op haar zij aan de waterkant in Oslo, aan de Kongen-jachthaven.

© via REUTERS

Beeldhouwer Astri Tonoian vertelde dat ze het werk met plezier “bijna gratis” maakte, omdat de kwestie haar na aan het hart ligt. De Noorse artiest wil de maatschappij hoeden voor beslissingen genomen op grond van angst, zoals de keuze om de walrus af te maken. Ze hoopt met haar bronzen Freya “bij te dragen aan de sociale ontwikkeling van de maatschappij” en mensen aan te zetten “het systeem in vraag te stellen”.

© AP

© AFP