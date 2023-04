Eén van beste WK-finales ooit! Mark Selby pot historische 147 maar Luca Brecel leidt met kleinste marge

Het Crucible Theatre stond zondagavond op zijn kop tijdens een zinderende WK-finale. Luca Brecel sloot de dag af met de kleinste voorsprong (9-8), terwijl Mark Selby geschiedenis schreef met de eerste 147-break ooit in een Crucible-finale. Wie maandag als eerste de kaap van 18 frames rondt, is wereldkampioen.

Beide finalisten overheersten elk een sessie. Ronduit indrukwekkend was de start van Luca Brecel in zijn eerste WK-finale. Hij oogde in de openingssessie een stuk frisser en scherper dan een zichtbaar vermoeide Selby. Brecel bezorgde toernooidirecteur Mike Ganley zweethanden door pas vijf minuten voor zijn officiële intro op zijn dooie gemak het Crucible Theatre binnen te wandelen. Op het eerste gezicht nonchalant, maar aan de tafel oogde hij messcherp en enorm gefocust. De 6-2-voorsprong was de juiste weergave van de dominantie van de 28-jarige Maaslander.

Het beest

Maar Mark Selby is een ‘beest’, zuchtte John Higgins vorige week. Een kat met negen levens misschien wel. Want hoe fel een gefocuste Brecel de kloof wilde vasthouden, zijn tegenstrever wilde van geen wijken weten. Hij pakte vier van de eerste zeven frames en schreef daarna een stukje geschiedenis. Vijftien keer rood plus zwart en daarna de zes gekleurde ballen: de eerste 147 ooit in een WK-finale was een feit. “Pas op 72 begon ik eraan te denken”, bekende Selby na afloop. “Luca speelde zo sterk dat ik eerst het frame op zak wilde hebben. Maar op 72 kon ik niet anders dan een linke pot met de rest aannemen, daarna heb ik het kalm afgemaakt. (Grijnst) Misschien was ik wel te moe om nerveus te worden.”

© AP

Knuffel van Brecel

De 147 van Selby is de veertiende van tien verschillende spelers in de Crucible-geschiedenis. De vijfde ook in de carrière van de 39-jarige Engelsman: hij moet de premie wel delen (elk 32.500 euro) met Kyren Wilson, die in de eerste ronde al een maximum break maakte tegen Ryan Day.

Niet alleen ging het Crucible uit zijn dak. Een uitzinnige Selby, die een Mexican Wave probeerde te lanceren, kreeg ook een innige knuffel van een sportieve Luca Brecel. Het zegt alles over de uitstekende sfeer in wat verschillende insiders nu al één van de aantrekkelijkste finales ooit noemen.

19 op 21

Een stilaan vermoeide Luca Brecel liet nog een goeie kans liggen om het laatste frame nog op zijn naam te schrijven. Selby won zo de tweede sessie met 3-6 maar het is wel Luca Brecel die de slotdag in mag met de kleinst mogelijke voorsprong: 9-8.

Wie maandag (sessies om 14u en 20u) als eerste de kaap van 18 frames rondt, is de nieuwe wereldkampioen. Het kan nog alle kanten uit, de iets minder ervaren Luca Brecel toonde vooral ’s middags dat hij alles in huis heeft om deze klus te klaren. Maar hij beseft ook dat zijn tegenstrever maar liefst 19 van zijn laatste 21 rankingfinales won. Het zegt iets over de aard van ‘het beest’.

Finale: Luca Brecel-Mark Selby 9-8 (tussenstand, best of 35). Framescores: 77(77)-0, 79-39, 90(90)-28, 38-94(54), 90(67)-23, 71-55, 9-66(62), 70(70)-6, 0-134(134), 126(99)-14, 12-96(96), 50-67, 72(72)-4, 67(67)-19, 1-78(61), 0-147(147), 48-71.