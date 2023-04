Deze cowboy haalde de finale van ‘De mol’ net niet: “Ik kon de finale al bijna ruiken, dus ik was erg teleurgesteld”

‘Real cowboys never run, they just ride away.’ En zo moeten we ook afscheid nemen van de laatste afvaller van dit seizoen. “Ik heb de test te snel ingevuld, waardoor ik te veel fouten heb gemaakt.”

Afvallen terwijl de eindmeet in zicht is: dat was het lot van de benjamin van de groep: de 22-jarige chef-patissier Ruben. “Ik kon de finale al bijna ruiken, dus ik was erg teleurgesteld. Je hoopt natuurlijk om bij die laatste drie te zitten, daarvoor doe je natuurlijk mee. Toen ik het rode scherm zag, was ik dus wel aan het balen. Maar ik ben toch ook wel trots dat ik heb kunnen spelen tot de voorlaatste aflevering”, vertelt Ruben.

Waar is het misgelopen? “Ik ben te snel geweest. Ik was ervan overtuigd dat wij met de laatste kandidaten zeker waren wie de mol was. Ik heb de test dus zo snel mogelijk ingevuld. Achteraf gezien was dat dom, want ik heb op die manier veel fouten gemaakt. Ik had gewoon rustig moeten nadenken en mijn tijd moeten nemen. Dan was ik misschien wel bij de laatste drie geweest.”

© Play4

Hoofdverdachte, maar toch niet de mol

Deelnemen aan ‘De mol’, daar mag niemand iets van weten: wie was er op de hoogte van zijn deelname? “Alleen mijn bazen en vriendin wisten ervan. Mijn ouders en vrienden heb ik niets verteld, dus die schrokken natuurlijk wel toen ze het hoorden. Mijn GSM heeft toen drie dagen lang niet stil gestaan.”

Ook Ruben werd door veel kijkers verdacht en was volgens de laatste peilingen één van de hoofdverdachten. “Dat vond ik heel grappig en tegelijk ook best raar, want ik heb nooit bewust gemold. Vooral na de proef met de bus merkte ik dat meer en meer mensen zeiden dat ik de mol was. Maar ik ben wie ik ben, inclusief geklungel. Ik was soms zo bezig met het spel, dat ik niet echt bezig was met het geld. En dat was blijkbaar verdacht, maar ik ben dus duidelijk niet de mol.”

© Play4

Grote fan van Matteo Simoni

Welke proef zal Ruben het meest bijblijven? “Het stuntvliegen staat toch wel op nummer één. Dat ga ik nooit meer opnieuw kunnen doen. De proef met de slackline vond ik ook super speciaal, want die locatie was zo uniek, maar ik ben heel blij dat ik in de vijfde aflevering voor de ervaring heb gekozen en niet voor de pasvragen. Dat stuntvliegen had ik niet willen missen”, vertelt Ruben.

En dan sta je ook plots oog in oog met acteur Matteo Simoni. “Ik vond dat de max. Ik ben een heel grote fan van Matteo, dus ik kon mijn ogen echt niet geloven toen hij zijn vermomming uitdeed. Ik merkte dat we heel goed klikten en we over alles konden praten. Ik kijk er dus naar uit om hem terug te zien”, lacht Ruben.

“Meedoen aan ‘De mol’ is een droom die uitkomt. Het is geen gezelschapsspel dat je na drie, vier uur terug in de kast zet. Je bent er voortdurend mee bezig. Dat ga ik nooit meer meemaken. Ik ben heel blij dat ik er dit jaar deel van heb kunnen uitmaken. En de vriendschappen neem ik met heel veel plezier mee. Die zijn voor het leven. Ik kijk er enorm naar uit om ze allemaal terug te zien en eens goed tegen mijn gilet te trekken.”

© Play4