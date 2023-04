OVERZICHT BASKETBAL. Hades pakt tweede plaats ondanks veel blessureleed

In tweede landelijke pakte Hades via winst bij Aarschot B toch nog de tweede plaats. Siebe Bovy schitterde met 49 punten in de allerlaatste wedstrijd van Limburg United C. Lommel won de derby bij de vrouwen in 2de landelijke bij Hasselt B.

“In de eerste helft was onze defense nochtans niet goed”, aldus Hades-coach Leenen. “Maar daarna herpakten we ons en vooral Maarten Kesters was verdedigend en aanvallend niet te stoppen. Ik ben blij met deze tweede plaats na een seizoen met veel blessures.” Door de nederlaag van Antwerp Giants in 1ste landelijke vrouwen is na Houthalen nu ook Hasselt zeker van het behoud. Houthalen verloor wel van Phantoms Boom B met 46-67. Limburg United C won de laatste wedstrijd uit haar bestaan met 73-85 bij Gent-Oost. Siebe Bovy scoorde 49 punten.

Mannen Top Divisie 2B Leuven B 73 - Tongeren 78 QUARTERS: 12-16, 19-23 (31-39), 19-19 (50-58), 23-20.TONGEREN B: PROESMANS 13, G. HERTAY 19, Y. HERTAY 8, CLAES 8, PONSAERS 10, Verbeeck, Bertrand 2, Walravens 10, Ghysens, Neven, Moens 8. (jope)

1ste landelijke play-ups Sint-Truiden 65 - Kortrijk 97 QUARTERS: 19-31, 14-20 (33-51), 24-26 (57-77), 8-20.SINT-TRUIDEN: BORMANS 7, MOUSSEAU 14, DEJOND 5, HALING 20, FORTHOMME 12, Bastin 5, Krammerhoffer, Thirion, Tassens, Dupont 2. (jope)

1ste landelijke play-downs Gent-Oost 73 - Limburg United C 85 QUARTERS: 38-42, 0-0 (38-42), 17-21 (55-63), 18-22.HUBO LIMBURG UNITED C: TOREMANS 5, ABELSHAUSEN 18, BOVY 49, VANDERHOYDONCK 8, MENTEN 5, Hammonds, Thys, Loozen. (jope)

2de landelijke B play-ups Hades 73 - Aarschot 66 QUARTERS: 13-25, 28-18 (41-43), 19-16 (60-59), 13-7.HADES KIEWIT: PUT 13, WILLEMS 7, KESTERS 21, JEHOUL 8, HASEVOETS 4, Ramaekers 9, Schoebben 6, Vrijsen 5. (jope)

Arendonk 73 - Tongeren B 65 QUARTERS: 14-12, 23-19 (37-31), 12-22 (49-53), 24-12.TONGEREN B: VANDEWAL 4, BERTRAND 2, NEVEN 8, PONSAERS 19, FANARD 14, Verbeeck 5, Spapen 7, Dupain, Ferreira 6. (jope)

Vilvoorde B 76 - Lommel B 65 QUARTERS; 18-20, 29-12 (47-32), 13-5 (60-37), 16-28. CROONEN LOMMEL B: BOUTS 11, STACHTIS 19, JANSEN 5, BOLLEN 11, EYCKMANS 5, J. Witters 5, Dubois 4, L. Witters 3, Vanvelthoven, Van De Put 3. (jope)

Vrouwen1ste landelijke Houthalen 46 - Boom 67 QUARTERS: 17-22, 14-18 (31-40), 9-11 (40-51), 6-16. HOUTHALEN: DANIELS 4, HOOGMARTENS 2, GOUWY 13, DONNE, OOMS 4, Rutten, Wuyts 6, Vandewalle 6, Houben 11. (jope)

Hasselt 66 - Aalst 52 QUARTERS: 15-14, 7-4 (22-18), 27-18 (49-36), 17-16. HASSELT: BOLS 2, CROMPHOUT 6, LEMMENS 21, VENKEN 4, MOONS 2, Castelein 3, Renders, Pauwels 6, Mathay 11, Hermans, Verbeeck 2, Ceuleers . (jope)

2de landelijke B play-ups Lummen B 66 - Kangoeroes B 69 QUARTERS: 17-18, 19-22 (36-40), 12-14 (48-54), 18-15. LUMMEN B: DE BAETS 14, WOUTERS 6, MERTENS 4, DEGIRMEN 10, SWINNEN 9, Libert 4, Lauwers 7, Cuyvers 12, Verbeemen. (jope)

2de landelijke B play-downs Hasselt B 56 - Lommel 59 QUARTERS: 13-10, 15-14 (28-24), 11-19 (39-43), 17-16. HASSELT B: DE WINDT 9, RENDERS, B. HENDRIKS 4, GRAULUS, MATHAY 9, C. Hendriks 7, Deboyser, Nuyens 15, Gysels 5, Opuscoli, Timmermans, Martens 7. LOMMEL: GREVENDONCK 2, ROSCHE 7, SWINNEN 12, NIEUWKOOP 10, JORISSEN 10, Simons 3, Stalmans 4, Ver Elst 5, Schelkens 4, Vanderhoydonks, Telen 2. (jope)

