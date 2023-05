Patro Eisden versterkt zich met zoon van Antwerp-coach

Thomas is de oudste van de twee voetballende zoons van Van Bommel en ook een kleinzoon van de succesvolle Nederlandse coach Bert van Marwijk. Van Bommel is, net zoals zijn vader vroeger, een controlerende middenvelder en doorliep het laatste deel van zijn jeugdopleiding bij MVV. Met Maastricht debuteerde hij in 2020 als achttienjarige in de Keuken Kampioen Divisie en speelde hij de voorbije drie seizoenen 45 wedstrijden in de tweede afdeling van het Nederlandse profvoetbal. Terwijl zijn jongere broer Ruben (18) zijn seizoen van de doorbraak kende (met 13 goals en 5 assists), bleef de rol van Thomas de afgelopen maanden eerder beperkt tot die van invaller. Bij MVV is de oudste van de twee broers aan het einde van zijn tweejarige contract. Door de grens over te steken naar Patro wil hij, in navolging van zijn vader, zijn carrière nieuw leven inblazen in het Belgische voetbal.

Mark van Bommel won zondag met Antwerp de Beker van België. — © BELGA