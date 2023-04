De mei-avondviering op de Grote Markt in Hasselt is zondagavond volledig foutgelopen. De boom viel naar beneden en kwam in een toneelgroep terecht. Drie personen raakten lichtgewond.

Bij het optrekken van de meiboom maakte die tot twee keer toe onverwachte zwenken. De eerste keer kon dat nog bijgestuurd worden, maar de tweede keer smakte de meiboom na een onverwachte kanteling op het podium waar De Banneuxkes stonden, de toneelgroep uit de Hasseltse Banneuxwijk. Die treden traditioneel op tijdens deze viering.

Flink wat leden sprongen van dat podium, maar drie kregen de boom op zich. “De val van de boom werd gelukkig gebroken door een parasol. Anders was het zonder twijfel nog erger geweest”, zegt coördinator Raymond Polus. “Twee gewonden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Een derde persoon had schaafwonden in het aangezicht en is ter plaatse verzorgd.”

“In overleg met de organisatoren hebben we beslist om de festiviteiten stop te zetten”, legde burgemeester Steven Vandeput (N-VA) uit op het podium. “Dit is niet de manier waarop we de mei-avond willen vieren. Dit jaar zal er dus geen boom staan en ook het meiliedje is niet gezongen. Normaal worden de mensen na afloop getrakteerd om de zomer te begroeten. Dit keer hebben we beslist om toch een jenevertje en speculaasjes aan te bieden, maar dan eerder om even te bekomen.” dj