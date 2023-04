OVERZICHT PROVINCIAAL BASKETBAL. Zolder A en B hele seizoen ongeslagen bij de heren, Stevoort verliest topper bij de dames

Zowel Zolder A in eerste provinciale als Zolder B in tweede provinciale wonnen hun laatste wedstrijd van het seizoen. Stevoort B verstevigde zijn tweede plaats dankzij een sublieme Thysen. Bij de vrouwen verloor Stevoort de derby van Hasselt. Femina Habac B vierde de titel in tweede provinciale.

Hasselt B bood via Lantmeeters één kwart weerwerk tegen kampioen Zolder en moest vervolgens de wet van de sterkste ondergaan. Nieuwerkerken moest duidelijk zijn meerdere erkennen in een sterker Lummen. Stevoort B kende weinig moeite tegen Lommel C en zette zo zijn tweede plaats nog wat meer in de verf. Via Thysen en Pouders nam het de match vrijwel meteen in handen. Na rust was het een onhoudbare Thysen die de touwtjes in handen hield en in totaal 40 punten scoorde. Lommel wisselde enorm veel en kreeg geen vat meer op de wedstrijd. “Hun vele wissels speelden wel wat in ons voordeel”, vond Thysen die een erg goed seizoen draaide. “Voor mij persoonlijk was het een verbetering van mijn record. Ooit maakte ik al eens 37 punten, maar dat was toch al een hele tijd geleden. Met deze ploeg beschikken we echt wel over heel wat mogelijkheden. Het zou fijn zijn de stap hogerop te zetten met deze groep die op alle mogelijke manieren goed aan mekaar hangt”, besloot Thysen.

In tweede provinciale moest kampioen Zolder B in Optima B knokken om zijn ongeslagen status te behouden maar won verdiend alle quarters.

Bij de vrouwen verloor Stevoort verrassend in eigen huis van de buren uit Hasselt. Opvallend was de 20-8 foutenverhouding. Met nog twee speeldagen te gaan telt Stevoort nog één winstmatch meer dan Hasselt C.

In tweede provinciale vierde Femina Habac B thuis de titel tegen Zonhoven B nadat het sinds vorige week mathematisch zeker was van de eerste plaats.

Eerste provinciale mannen Lommel C 62 - Stevoort B 96 QUARTERS: 17-24, 18-24 (35-48), 14-18 (49-66), 13-30. CROONEN LOMMEL C: J. WITTERS 6+5, PEETERS 0+3, L. WITTERS 9+5, DELVAEYE 2+2, DEKKERS 0+0, W. Jansen 11+5, G. Jansen 0+0, Vanvelthoven 4+2, Wiegman0+0, De Poorter 3+5, Simons 0+0, van der Meulen 0+0. STEVOORT B: THYSEN 12+28, MOESEN 4+0, SCHEPERS 5+3, OTTENBOURGS 0+0, POUDERS 13+0, Leenen 5+2, Vanmuysen 5+2, Claes 2+3, Geladé 2+6, Vandewinkel 0+2, Timmermans 0+0, Pittevils 0+2. (guvo)

Nieuwerkerken 68 - Lummen 86 QUARTERS: 20-24, 19-16 (39-40), 11-21 (50-61), 18-25. NIEUWERKERKEN: CROUGHS 0+5, VANLEEUW 9+4, LAMBRECHTS 6+0, VANDERSMISSEN 6+6, JARICH PICCARD 6+4, Jelle Piccard 12+4, Jans 0+0, Odeurs 0+0, Vandevelde 0+0, Botten 0+4, Pasat 0+2. LUMMEN: DELSAUX 4+8, NEYENS 8+5, D’HUYS 14+3, S. JACOBS 0+0, CLAES 0+8, Vanderheyden 2+8, D. Jacobs 0+4, Wauters 5+2, Mechelmans 7+8, Van Hoecke 0+0. (guvo)

Optima Tessenderlo 84 - Leopoldsburg 54 QUARTERS: 20-19, 15-11 (35-30), 24-9 (59-39), 25-15. OPTIMA TESSENDERLO: NUYTS 0+6, DIELTIENS 1+4, HESELMANS 8+0, NIJS 8+5, CAUBERGHS 12+6, van Aert 0+3, Bogaerts 2+4, Renaux 0+8, Beerten 0+3, Berger 0+3, Dusart 3+3, Vandervelden 1+4. LEOPOLDSBURG: SCHELKENS 2+2, REYNDERS 0+2, DUFRANE 8+6, KAERTS 7+0, VAN POPPEL 8+2, De Bock 2+5, De Neef 1+0, Verswyvel 0+3, Geerlings 2+4. (guvo)

Hasselt BT B 59 - Zolder 85 QUARTERS: 17-22, 9-21 (26-43), 16-23 (42-66), 17-19. HASSELT BT B: VAN BECELAERE 0+6, MAEX 5+14, RAMAEKERS 4+2, KNAEPEN 0+5, CREEMERS 0+3, Lantmeeters 10+0, Pauwels 0+0, Reynders 3+0, Heleven 2+0, Hamels 0+0, Bussé 2+0, De Proost 0+3. ZOLDER: POELMANS 11+5, MARTIN 16+5, BREEMANS 0+9, M. HOUBEN 3+3, CLEMENTE 7+5, J. Houben 2+5, T. Balette 0+3, Bijnens 1+5, Schoofs 0+0, Opsteyn 3+2. (guvo)

Sint-Truiden B 96 - Hades Kiewit B 76 QUARTERS: 29-23, 29-19 (58-42), 26-16 (84-58), 12-18. SINT-TRUIDEN B: WILLEMS 5+2, DUPONT 23+5, RAYMAEKERS 2+7, CLAUS 14+2, HARJIT 4+7, Lesuisse 0+2, Vanrusselt 4+2, Singh 0+0, Swillen 4+4, Meijen 2+7. HADES KIEWIT B: MACQUOY 4+12, VRIJSEN 13+7, CUYVERS 5+4, RAMAEKERS 10+5, BOSMANS 7+4, Put 0+0, Houbrechts 3+2. (guvo)

Tweede provinciale mannen Optima Tessenderlo 68 - Zolder B 79 QUARTERS: 19-23, 9-10 (28-33), 22-25 (50-58), 18-21. OPTIMA TESSENDERLO B: MONDELAERS 0+3, M. BOETS 3+1, BLARINCKX 2+8, RODIERS 2+2, BREPOELS 7+2, Vandervelden 4+4, T. Boets 4+6, Lamote 2+4, Bongaerts 0+2, Berçin 2+8, W. Vranken 2+0. ZOLDER B: M. POLLERS 3+6, M. HOUBEN 5+1, SCHEPERS 4+11, DAENEN 2+0, O. POLLERS 4+10, Bijnens 5+7, J. Houben 4+7, Opsteyn 0+2, Verbeek 2+2, Sideras 4+0. (guvo)

Gems Diepenbeek 52 - Maasmechelen 80 QUARTERS: 12-18, 7-17 (19-35), 19-19 (38-54), 14-26. GEMS DIEPENBEEK: KELCHTERMANS 4+0, VANROY 3+13, KRIEKELS 2+7, DEVOS 4+4, J. VRANKEN 6+9, G. Poelmans 0+0. MAASMECHELEN: COX 2+5, ACCARDO 6+3, LUNDY 4+13, KOÇ 5+0, M. VRANKEN 3+0, Beentjes 6+5, Theys 2+3, Drossaert 5+2, Alexiou 0+7, Ramakers 2+7. (guvo)

Eerste provinciale vrouwen Stevoort 42 - Hasselt BT C 54 QUARTERS: 5-16, 8-13 (13-29), 19-14 (32-43), 10-11. STEVOORT: BAERTS 11, SMEETS 6, KELLENS 10, HOEBERS 3, ANTHEUNIS 6, Wouters 2, Driesen, Mathijs 4, Jans. HASSELT BT C: BILLEN 10, TRIPPAERS 11, WILLEN 22, VAN DEN PUTTE, SCHILLEBEEKS 5, Naegels 1, Reynders 5. (guvo)

Houthalen B 58 - Lummen C 54 QUARTERS: 16-15, 7-20 (23-35), 14-10 (37-45), 21-9. HOUTHALEN B: ARGU 3+11, RUTTEN 4+4, COPPENS 2+4, AKKERMANS 0+4, KAYIKCI 2+0, Vanolst 3+0, Budano 7+4, Janssen 2+4, Ulupinar 0+2. LUMMEN C: A. PORTOGHESE 5+6, HULSHAGEN 14+5, CONVENTS 5+4, VLAEYEN 4+0, POSTELMANS 3+2, Meert 2+2, S. Portoghese 2+0. (guvo)

Hades Kiewit 45 - Femina Habac 57 QUARTERS: 6-14, 18-17 (24-31), 8-15 (32-46), 13-11. HADES KIEWIT: SALIS 4, LEETEN 12, GEURTS 2, MEUWIS 2, GEURDEN 12, Kottas 7, Cox, Vanesch, Vanin 4, Daens 2. FEMINA HABAC: ADRIEN 15, TABRUYN 11, MARTENS 5, KNAEPEN 10, IGIRANEZA 9, Olenga Mapesa 6, Dekkers, Vanaeken 1. (guvo)

Tweede provinciale vrouwen Femina Habac B 56 - Zonhoven B 30 QUARTERS: 9-14, 21-5 (30-19), 13-6 (43-25), 13-5. FEMINA HABAC B: NIJS 10, NOTERMANS 7, JACOBS 9, SMETS 11, FORIER 5, Janssen 5, Raymaekers 9, Vluymans, Cuypers. ZONHOVEN B: DE GRAEF 8, SCHEPERS 1, NEVELS 12, BYNENS, MEUS 1, Goorts 4, Vaes 2, Vrolix 2, Russo. (guvo)

