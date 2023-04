REACTIES. Rik De Mil is duidelijk na zure nederlaag in Genk: “De titel is niet voor ons”, Mats Rits: “Goals vallen te makkelijk”

Geen begrafenisstemming bij Club Brugge, wel het gevoel dat er meer inzat in Genk. Ook Mats Rits vond dat zijn ploeg zichzelf in de voet schoot. “De tweede helft was niet goed genoeg.”

Ondanks een blitzstart liet Club Brugge zich alsnog de kaas van het brood eten. Rits vond dat de tegendoelpunten te makkelijk vielen. “We komen op voorsprong, beginnen goed. Maar geven het dan jammer genoeg weg”, zegt Rits. “Bij die eerste goal is er te weinig druk op de cross én mag Munoz helemaal alleen koppen. Ook die andere doelpunten geven we eigenlijk weg. Een jammere zaak.”

Vorige week was het nog feest bij Club Brugge, nu staan ze bij blauw-zwart opnieuw stevig met de voetjes op de grond. “Of dat het extra zuur maakt? Neen, verliezen is altijd vervelend”, zegt Rits. “We hebben altijd gezegd dat we het match per match moeten bekijken. Vorige week heb ik inderdaad gezegd dat de titel nog mogelijk was. Nu wordt het weer een heel pak moeilijker als we realistisch zijn. Mathematisch kan het nog, maar dat is het ook.”

Echt uitspreken dat Club Bruggen niet meer meepraat in het titeldebat, wil Rits evenwel niet doen. “Nogmaals: match per match. We gaan nu eerst proberen winnen van Union en dan zullen we zien wat onze situatie is. Zo hebben we play-offs altijd benaderd.”

© Maarten Straetemans / Isosport

De Mil: “Enorm ontgoocheld”

“Enorm ontgoocheld”, zo voelde Rik De Mil zich na de 3-1-nederlaag in Genk. “Vooral omdat we voor rust zo dominant waren. We wonnen de duels, de tweede ballen, we kwamen ook verdiend op voorsprong. Alleen geven we dan te makkelijk die 1-1 weg. Of Noa Lang Munoz had moeten volgen? Ja, de afspraken moeten beter worden gevolgd. Want dat soort details zijn beslissend.”

“Ook over de tegengoals na rust ben ik niet tevreden. In balbezit konden we ook niet meer voldoende brengen. Jammer. De titel zal niet meer voor ons zijn, dat is duidelijk. Maar we werken stap per stap naar ons doel in deze play-offs.”

Dankzij de bekerzege van Antwerp zijn de Conference League-voorrondes al binnen. Maar de kans dat dat nog wordt omgetoverd in een ticket voor de Champions League-voorrondes lijkt klein.

© Maarten Straetemans / Isosport

Mignolet: “Dit is een ontgoocheling”

Drie keer moest Simon Mignolet zich omdraaien: dat overkwam hem niet al te vaak de laatste weken. Maar de doelman weet dat Club niet foutloos was. “We maken eerst een knap doelpunt, maar geven het dan te makkelijk weg”, aldus Mignolet. “Dat eerste doelpunt kan Munoz helemaal vrijstaand maken. Dan gaat het publiek er achter staan en weet je dat het nog een moeilijke match wordt. Uiteindelijk kan je de overwinning van Genk gewoon verdiend noemen.”

Voor de keeper verandert er niet veel. “Vandaag is dit een ontgoocheling, maar we blijven het match per match aanpakken. Wie enkele weken geleden had gezegd dat we nog play-offs zouden spelen, werd toen gek verklaard. We moeten hier uit leren. Tegen dit Genk kan je je niet permitteren om zo’n fouten te maken”, weet Mignolet. “Met alle respect: dit zijn geen wedstrijden tegen Kortrijk of Eupen. Je speelt hier tegen spitsen die 15 keer per seizoen scoren, dan moet het beter zijn.”