Heersers sluiten na 10 jaar af met Performance Night in centrum

Eind 2013 verenigde een groep jonge tuningliefhebbers uit Heers en omgeving zich. Tien jaar later willen de Heersers nog één keer knallen met een grote automeeting in het centrum van Heers.

“Het was voor ons in 2013 de schitterende start van een vriendenkring die hun passie voor auto’s en bier deelden”, vertelt Mathias Gos van de Heersers. “In 2014 hielden we de eerste editie van onze Tuning Night. Gewoon uit sympathie voor de autoliefhebbers in de regio, er waren hier veel te weinig auto-evenementen. De volgende jaren waren een succesverhaal, met ook nog de organisatie van performance dagen, American en retro events en rondritten.” De eventsector is echter veranderd na twee jaar coronapauze. “De verplichtingen zijn niet meer mals voor vzw’s die zulke events willen organiseren”, zegt Mathias. “Het kostenplaatje loopt hoog op en dan is de fun eraf voor onze vriendenkring. Ook is iedereen nu tien jaar ouder en zijn er door huisje, tuintje en kindje andere gedachten en andere kosten. Maar we willen onze organisatie niet laten doodbloeden en met de Heersers nog eenmaal in stijl afsluiten.”

Back to basics

Dus gaan de Heersers op 14 augustus, de dag voor Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, helemaal ‘back to basics’. “We organiseren die maandag vanaf 19 uur de allerlaatste editie van onze Heerse Performance Night in het centrum, met afterparty’s in de lokale horeca. De toegang is gratis, het gaat er ons gewoon om de autofanaten nog één keer samen te brengen. Heel wat oude bekenden passeren de revue, zoals Bleuk Stunt Team en American Trucks”, verklapt Gos nog. (frmi)