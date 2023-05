“Namiddag kans op enkele buien, lokaal mogelijk met een donderslag”

Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Voormiddag blijft het droog. Kort na de middag kunnen er een aantal buien ontstaan, lokaal mogelijk met een donderslag erbij.

De buien worden actiever naarmate ze verder naar het oosten oprukken. Het is goed mogelijk dat het op diverse locaties volledig droog blijft. Langdurige regenval is nergens te verwachten.

De maxima rond 16 of lokaal nog even 17°C worden reeds vroeg in de namiddag bereikt.

Voormiddag is het eerst nagenoeg windstil. In de loop van de dag komt er een matige noordwestenwind te staan.

In de nacht naar dinsdag blijft het droog. De temperatuur zakt naar een minimum tussen 6 en 8°C.

