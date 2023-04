VIDEO. Vermijdbare misser van Luca Brecel wordt genadeloos afgestraft door herboren Mark Selby

In de tweede sessie van de finale van het WK snooker kreeg Luca Brecel af te rekenen met een beter spelende Mark Selby. Onze landgenoot maakte dan weer wat meer foutjes. Zo miste hij in het derde frame een makkelijke rode richting de hoek. Een misser die Brecel cash betaalde, want Selby maakte er daarna in één beurt 4-7 van.