Een afvalrace met vier liegende cowboys: de finalisten van ‘De mol’ zijn gekend

In de voorlaatste aflevering van ‘De mol’ nemen de vier cowboys het tegen elkaar op in een afvalrace. De prijs: een felbegeerde vrijstelling. Wie wint en wie moet net voor de finale huiswaarts keren?

Drie kandidaten, één mol en een groepspot van 17.320 euro. De voorlaatste aflevering van ‘De mol’ is er één waar veel op het spel staat: een plek in de felbegeerde finale. Voor de eerste proef delen de kandidaten zich op in twee duo’s. Toos en Comfort proberen geld te verdienen door foto’s na te maken, terwijl Lancelot en Ruben op pad gaan met een postkoets om postzakken te verzamelen. Door de foto’s juist na te maken en postzakken te verzamelen, kunnen ze in totaal 8.000 euro verdienen. Onderweg moeten Ruben en Lancelot enkele welbekende tongbrekers van buiten leren. Die moeten ze gebruiken om bandieten weg te jagen die ook uit zijn op de postzakken. Helaas lukt het Ruben en Lancelot niet om uit hun woorden te raken en verdienen ze niets. Gelukkig was team foto wel succesvol: zij verdienen 3.000 euro voor de groepspot.

Voor de tweede proef nemen de kandidaten het als rasechte cowboys tegen elkaar op in een afvalrace. Als ze de juiste kandidaten weten te elimineren, kunnen ze 6.000 euro verdienen. Maar er staat ook een vrijstelling op het spel. De kandidaten vergeten het geld al snel en hebben maar één doel: de vrijstelling bemachtigen. Na een boel leugens, twee spannende schietduels en twee afvallers, blijven cowboys Ruben en Toos over. Zij beslissen de buit van de proef: of ze winnen het ingezamelde geld, of de snelste schutter wint een vrijstelling, of ze raken de bullseye. Als de snelste schutter in de bullseye schiet, winnen ze het geld én moet er niemand naar huis.

Een finale met vier, het had uniek geweest. Maar Ruben en Toos raakten beiden de geldschijf, met Toos als snelste schutter. Dat betekent dat er 2.000 euro in de pot komt én dat de finale toch met drie gespeeld wordt. Bij de eliminatie verliest chef-patissier Ruben (22) het duel. De finale wordt gespeeld tussen Lancelot, Comfort en Toos, met een groepspot van 22.320 euro en een, voorlopig, onbekende mol.