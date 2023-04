Red Wolves lijden zesde nederlaag op rij in laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië

België blijft na een 34-29-nederlaag in Koratië alleen achter op de vierde plaats. De Red Wolves slikten hun zesde nederlaag op rij en opnieuw was de conclusie dat er meer ingezeten had. De nationale ploeg keek in Rijeka al snel tegen een 10-6-achterstand aan maar een 16-16-score aan de rust bood opnieuw mogelijkheden. Bij 19-23 in de tweede helft leken de Red Wolves op weg naar een stunt maar de laatste tien minuten waren er opnieuw teveel aan.

Bondscoach Sylla blikt tevreden terug op het laatste luik van die EK-kwalificatie. “Het slechte nieuws is dat we geen punten haalden maar zowel tegen Nederland als tegen Kroatië heb ik een zeer weerbaar team gezien. Alleszins iets om op verder te bouwen.”

BELGIE: Kötters 5, Ooms 5, Cadel 4, Colman 5, Glorieux 2, Hadzic 5, Serras 1, Gillé 1, Brixhe 1.

Nick Braun naar Nancy

Nick Braun verlaat aan het einde van het seizoen het Duitse Krefeld. De 22-jarige Belgische international tekende een profcontract voor twee seizoenen bij de Franse tweedeklasser Nancy. Bondscoach Yérime Sylla is trainer bij de Franse club.