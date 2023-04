Nog maar 3.000 ravers op vliegveld van Brustem: “Ze vertrekken druppelsgewijs”

Er zijn zondagavond nog maar ongeveer 3.000 feestvierders aanwezig op de terreinen van het vliegveld in Brustem. Volgens Noodplanning & Crisisbeheer Limburg vertrekken de aanwezigen druppelsgewijs. “Ook medisch lijkt de situatie zich te stabiliseren.”

Zondagmiddag waren ze nog met meer dan 10.000, de feestvierders die het militair domein van Brustem al twee dagen inpalmen. Maar een paar uur later blijven er nog maar 3.000 over. Twee dagen na de start van de illegale rave lijkt het feest stilaan voorbij. “De inspanningen van politie en de ontradende gesprekken met de aanwezigen hebben duidelijk effect, want ze vertrekken druppelsgewijs”, klinkt het bij Noodplanning & Crisisbeheer Limburg. “Een groot aantal feestvierders heeft het terrein al verlaten en verschillende installaties werden inmiddels afgebroken. De politie blijft de overige aanwezigen aansporen om vreedzaam te vertrekken.”

Hoewel er zondagnamiddag nog veel medische interventies waren door overdosissen, lijkt de situatie ook op dat vlak te stabiliseren. Na 20 uur was er nog maar één interventie. De politie blijft intussen controleren op het terrein om de verkeersveiligheid te garanderen. En in de onmiddellijke omgeving zijn er patrouilles om de hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. De gouverneur en de veiligheidscel blijven de situatie opvolgen.