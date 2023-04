Demir wil dringend ingrijpen van minister Verlinden op illegale raveparty in Brustem

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) vraagt zich af waarom federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) nog niet in actie is gekomen om een einde te laten maken aan de illegale raveparty in Sint-Truiden. Ze wil dat zo snel mogelijk wordt opgetreden.

Demir zegt met grote ogen te kijken naar wat dit weekend in Brustem gebeurt, waar een illegale raveparty al twee dagen voortduurt.

Een tekort aan manschappen bij de ordediensten maakt dat een adequate aanpak niet kan. Op zo’n moment moet de minister van Binnenlandse Zaken in actie komen, klinkt het. “Waar is mevrouw Verlinden? Veiligheidsbeleid gaat niet in verlengd weekend. Dit is geen onschuldig feestje. Dit is een promoparty voor drugs en burgerlijke ongehoorzaamheid en men staat erbij en kijkt ernaar”, aldus Demir. “Tijdens corona jaagde men met waterkanon, traangas en politie te paard op de mensen die toen samenkwamen, en hier zegt men dat er niks kan? Dat is haast medeplichtigheid.”

Minister Demir wil dat dringend wordt opgetreden. “Vorder voldoende ordehandhavers, vorder voor mijn part het leger, schakel de stroomeenheden uit, sleep geparkeerde wagens weg, arresteer de dj’s en ontruim het terrein. Zo snel mogelijk. Als de beschikbare mensen en middelen er niet zijn, is het de taak van mevrouw Verlinden ze te voorzien.”