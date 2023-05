EINDRAPPORT EERSTE PROVINCIALE. Financiële inspanning beloond met titel, Zonhoven de teleurstelling

Achel en Koersel waren vooraf de favorieten van de trainers voor de titel, maar Zepperen-Brustem verschalkte hen. Nu is ’verschalken’ wel een groot woord, want een echte verrassing is het niet. De Haspengouwers willen immers al enkele jaren de promotie afdwingen met naar normen van eerste provinciale zware financiële inspanningen. Achel werd tweede en loste zo de verwachtingen toch grotendeels in. Koersel daarentegen deed nooit mee voor de titel. Buiten Achel spelen ook Torpedo, Bree-Beek en Eksel de eindronde. Logisch, want het zijn de ploegen die de competitie bovenaan hebben gekleurd. Ons eindrapport van eerste provinciale.