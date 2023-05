Aaron Blommaert wil nieuwe single laten horen aan medekandidaten ‘The masked singer’, maar krijgt telkens een ‘nee’: “Zonde”

The masked singer-winnaar Aaron Blommaert brengt binnenkort een single uit. Maar dat interesseert zijn medekandidaten van populaire programma blijkbaar niet echt.

Aaron - alias Tovenaar - zette een ludiek filmpje op Instagram waar hij hen vraagt of ze het nieuwe nummer wil horen, maar Danira Boukhriss Terkessidis, Conner Rousseau, Camille, Coely, Maksim Stojanac, Boris Vanseveren, Anouk Matton en Herman Verbruggen reageren daar afwijzend op. “Zonde”, zegt Aaron, wat ook meteen de titel is van zijn nieuwe single. In de reacties op Instagram blijkt dat zijn fans alvast wel popelen om het nummer te horen.

(pjv)