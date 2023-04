KRC Genk verplettert Club na rust en zet titelconcurrenten Union en Antwerp meteen onder druk

KRC Genk heeft zijn start in de Champions’ play-offs niet gemist. Racing haalde het na een zinderende tweede helft verdiend met 3-1 van Club Brugge. Het zet Union en Antwerp, die mekaar woensdag in de ogen kijken, zo meteen onder druk.

Een vol Genks huis, eerste lentezonnetje en CEO Erik Gerits die in onze podcast had aangekondigd dat deze play-offs de mooiste ooit zouden worden. Het was uitkijken naar de clash tussen KRC Genk en Club Brugge.

Inderdaad, ook Club Brugge in de Champions’ play-offs. Dankzij het slippertje van AA Gent vorige week, maar toch ook vooral omdat Club in die top vier thuishoort. Dat bewezen de West-Vlamingen zondagavond in Genk vanaf minuut één.

Sterke Brugse start

Blauw-zwart had nog een heuse inhaalrace voor de boeg, wilde het nog dromen van een nieuwe landstitel. Dus startte het in de Cegeka Arena ook zonder schroom, zonder terughoudendheid. Dat zag ook ex-Clu Brugge-coach Alfred Schreuder van in de tribunes. KRC Genk werd hoog onder druk gezet en Club probeerde via de flanken zijn tegenstander te overtroeven.

Racing had het daar in de openingsfase knap lastig mee. Vooral Arteaga zag sterretjes tegen de beweeglijke Skov Olsen. Op diezelfde rechterkant moest Trésor net iets te veel achter Mata aanlopen in plaats van andersom.

Vanaken scoort weer

Het openingskwartier was dan ook voor de Bruggelingen. Tot drie keer toe mocht Skov Olsen een ploegmaat bedienen. Eerst Rits, dan twee keer Vanaken. Bij die laatste poging zoefde de bal ook voorbij een kansloze Vandevoordt: 0-1.

Net als op 8 januari, tijdens de reguliere competitie, kwam KRC Genk zo in eigen huis op achterstand tegen Club. Ook toen opende Hans Vanaken de score, net als nu. Zijn elfde van het seizoen, zijn achttiende in play-off 1.

© Maarten Straetemans / Isosport

Muñoz kopt raak

Racing kreeg in die beginfase moeilijk greep op de wedstrijd. Toch kon het snel langszij klimmen. Arteaga slingerde een voorzet op het hoofd van Daniel Muñoz, weer in de ploeg ten koste van Preciado, die simpel binnen kon koppen omdat Noa Lang hem kinderlijk had laten lopen.

Racing vond nu de juiste versnelling en duwde door. Zonder grote kansen te versieren. Daarvoor was de laatste pass te slordig, werd de verkeerde keuze gemaakt of stond het vizier niet scherp. Paintsil scoorde nog wel op een corner van Trésor, maar de Ghanees stond buitenspel. Het was zelfs Club Brugge dat op het einde van de eerste helft nog het dichtst bij een voorsprong kwam. Wie anders dan Skov Olsen pegelde voorlangs?

Held McKenzie

KRC Genk startte vurig aan de tweede helft en greep Club Brugge nu meteen naar de keel. Het won meer duels, kreeg meer ruimte en benutte die ook beter. Samatta had zo meer moeten doen met een slim passje van Paintsil. Trésor kon richting Mignolet snellen, nadat Spileers Arteaga had neergehaald. Goed voordeel gegeven door ref Visser, maar onbegrijpelijk dat hij de jonge verdediger nadien niet bestrafte met geel. Dat vergat hij nog eens te doen bij Clinton Mata.

Racing liet het niet aan zijn hart komen en liet zich ook niet gek maken. Het bleef de bovenhand houden, met nu ook meer en meer snelle infiltraties. Bij Club Brugge kregen ze het gewoon niet meer belopen. De 2-1 hing dan ook in de lucht en viel er even voor het uur pardoes uit.

Niet toevallig op hoekschop. De negende keer al dit seizoen. Assist nummer 22 van Trésor, die zo het record van Branko Strupar evenaart. Mark McKenzie buffelde de 2-1 hard en precies voorbij Mignolet. De Amerikaan bekroonde zijn schitterende wedstrijd zo met een heerlijke treffer.

© BELGA

Trésor echt wel Rode Duivel

Eerst werd een knappe goal van Paintsil, opnieuw na fabuleus voorbereidend werk van Trésor – meneer de bondscoach, u kan echt niet langer naast de Genkie kijken – nog afgekeurd door voorafgaand buitenspel van Sor. Maar Paintsil zijn batterijen waren nog lang niet leeg. Enkele minuten later stoof de Ghanees weer richting Mignolet en legde hij de beslissende 3-1 in het netje.

Aan de leiding

KRC Genk heeft zo zijn start in de play-offs niet gemist. Het neemt de leiding en zet Union en Antwerp, die mekaar woensdag treffen, meteen onder druk. Club Brugge telt intussen elf punten achterstand op KRC en kan een kruis maken over een zeventiende landstitel.

KRC GENK: Vandevoordt, Muñoz, Sadick, McKenzie, Arteaga, Hrosovsky, Heynen, Paintsil, El Khannouss, Trésor, SamattaCLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Spileers, Meijer, Onyedika, Vanaken, Rits, Skov Olsen, Jutgla, LangVERVANGINGEN: 72’ El Khannouss door Sor, 76’ Jutgla door Vermant, 85’ Rits door Sandra, 85’ Skov Olsen door Nusa, 89’ Trésor door Ouattara, 89’ Samatta door Arokodare, 89’ Sor door OyenDOELPUNTEN: 9’ Vanaken 0-1, 18’ Muñoz 1-1, 56’ McKenzie 2-1, 75’ Paintsil 3-1GELE KAARTEN: Skov Olsen (protest), Muñoz (elleboog), Onyedika (tackle), Lang (tackle), Heynen (duwfout)SCHEIDSRECHTER: Visser (6)TOESCHOUWERS: 20.830