Juve Hasselt B (4A) en Eigenbilzen (4B) pakten ondanks een nederlaag een eindrondeticket. In 4C viel het doek voor Neeroeteren, in 4D boog kampioen Opoeteren een 2-0-achterstand om in 2-13-winst. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)