Sarah getuigt over enorme druk van huilbaby op haar gezin: “We waren op den duur helemaal leeg”

Zoersel

Sarah Cauberghs (29) uit Zoersel droomde van een groot gezin. Een bende kinderen in een warm, gezellig huis. Iedereen gezond. Iedereen volmaakt gelukkig. Maar haar tweede kindje Lewis (bijna twee) bleek een huilbaby. Niet gewoon twee of drie huiluurtjes ’s avonds, maar meer dan zeven of acht uur aan een stuk hels gekrijs. De enorme impact op mama, papa en zusje Livia (3,5) schreef Sarah nu neer in een heel eerlijk boek, ‘Mijn liefste huilbaby’. Een herkenbaar boek waarschijnlijk voor veel jonge gezinnen, maar gelukkig ook een boek van hoop.