Deze vrouw toont waarom ze besloot om haar man te verlaten: “Ik wil graag doen alsof ik niet de enige ben die hier poets, maar...”

Lynalice heeft haar echtgenoot enkele maanden geleden verlaten en is met haar kinderen ingetrokken in een ander huis. De Amerikaanse nam dat besluit vorige zomer, toen ze een video maakte waarin ze toont hoe ze haar huis schoonmaakt. In de timelapse die ze op Tiktok deelde, legt ze uit dat ze erg hard werkt, maar zodra ze thuis is weer aan de slag moet omdat haar man weinig helpt in het huishouden. “Ik wil graag doen alsof ik de niet de enige persoon ben die hier poets”, klinkt het in de video die al miljoenen keren werd bekeken. “Maar zoals je kan zien...”

Lynalice heeft volgens haar naam op Tiktok “vijf kinderen, vijf katten en enkele honden” en deelt regelmatig video’s van hoe ze de rommel opruimt die ze samen achterlaten in haar huis. Dat was in augustus ook het geval, maar toen woonde ze nog bij haar echtgenoot. Ze vertrouwde haar meer dan 100.000 volgers toen toe dat ze ging scheiden van haar echtgenoot, en maakte duidelijk dat dat voor een groot deel komt omdat hij niet veel helpt in het huishouden en bij de opvoeding van de kinderen.

“Telkens toen ik van mijn werk thuiskwam, was er een crisis aan de gang”, klinkt het in de video op Tiktok. “Veroorzaakt door een onoplettende ouder.” Lynalice heeft het onder andere over “een schaar die werd gebruikt om haar te knippen én in een donsdeken, een matrasbeschermer en twee kussenslopen te snijden”. De kinderen konden ook makkelijk toegang krijgen tot het medicijnkastje en haar man brak volgens de vrouw de voederbak van de hond toen hij zijn geduld verloor.

“Mijn ziel verlangt naar een plekje om veilig en gelukkig te zijn”, klinkt het op het einde van de video, maar Lynalice geeft ook toe dat ze het zich niet kan veroorloven om een ander huis te zoeken. Intussen heeft ze dat wel gedaan en heeft ze co-ouderschap met haar echtgenoot. Op Tiktok deelt ze regelmatig updates van hoe haar leven er nu uitziet en hoe rommeliger haar huis er nu bij ligt. Ze wil naar eigen zeggen mensen helpen die zich alleen en verlaten voelen, en is ook erg dankbaar voor de steun die ze van haar volgers krijgt.

bekijk ook

Huisvrouw gooide haar leven helemaal om na scheiding en werd model, maar kan jij haar leeftijd raden?

Moeder van twee (29) verandert uiterlijk compleet na scheiding: “Ik speelde al jaren een rolletje en verloor mezelf”