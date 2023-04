EERSTE PROVINCIALE. Alken degradeert, Eksel pakt vierde eindrondeticket

Geen verrassingen meer op de slotdag van de competitie in eerste provinciale. FC Alken kon na een spannende derby tegen de buren uit Herk-de-Stad de meubelen niet redden en vergezelt na een 3-5-nederlaag Hechtel en Juve naar tweede provinciale. Ook spanning in de strijd om het vierde eindrondeticket. Tot in de toegevoegde tijd zelfs. Koersel won zaterdag bij Herkol (2-3), zodat Eksel op het veld van kampioen Zepperen-Brustem moest winnen. De Noord-Limburgers deden dit ook, maar de beslissende goal en de opluchting kwamen er pas in de toegevoegde tijd. Als je zeventien wedstrijden bij de top vijf staat, verdien je dit kleinood ook. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)