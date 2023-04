Ward (26) redt 3-jarig kind van gewisse dood nadat het bijna in vijvertje verdrinkt

Ward (26) heeft zondag een driejarig kind van de dood gered door reanimatie. Ouders brachten in paniek het kind naar de apotheek in de Graaf Van Vlaanderenlaan in Rupelmonde. “Het kindje was helemaal nat, vermoedelijk was het bijna verdronken”, vertelt Ward, zoon van de apotheker.

Rond 10 uur kreeg de Hulpverleningszone Waasland een melding binnen van verdrinking. Een kind van drie werd door de ouders schijnbaar levenloos naar buiten gedragen. Hun eerste reflex was aan te kloppen bij de dichtstbijzijnde apotheek in de Graaf Van Vlaanderenlaan in Rupelmonde. Hun zoon Ward, die boven de apotheek woont, twijfelde niet en schoot ter hulp. “Het kleutertje ademde en bewoog niet meer. Ik heb een reanimatie uitgevoerd die gelukkig succesvol was”, vertelt Ward. “Ik kreeg het kind in mijn armen geduwd, het was helemaal nat, dus vermoedelijk gaat het om een ongeluk thuis.”

Volgens de eerste vaststellingen was het kleutertje in een vijver gesukkeld en bijna verdronken. “De ouders waren in volle paniek, maar de omstandigheden zijn onduidelijk”, zegt Ward. Omstanders slaagden erin de ouders te kalmeren. Het kind werd samen met de vader naar het ziekenhuis gebracht voor verdere opvolging.

Ward is een ingenieur en niet medisch geschoold. “Ik heb voor mijn job een opleiding EHBO gevolgd”, legt hij uit. “Ik leerde onder meer hoe ik mensen moest reanimeren, maar dat ik zo snel in de praktijk moest omzetten, had ik niet verwacht. Ik ben in elk geval bijzonder blij dat ik het kindje heb kunnen helpen. Ook de ouders waren achteraf heel erg dankbaar.”