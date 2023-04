TWEEDE PROVINCIALE. Eendracht kampioen, Gestel zakt en match in 2B stopgezet

E. Mechelen a/d Maas stelde de titel veilig in 2B en in 2A slaagde Gestel er niet in het behoud te verzekeren. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de slotdag in tweede provinciale. In 2B werd Boorsem-Leopoldsburg stopgezet, nadat een speler van de thuisploeg het bewustzijn verloor en de blessurebehandeling langer dan een half uur duurde. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)