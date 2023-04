DERDE AFDELING. Wezel kampioen, Wellen en Termien maken zich op voor eindronde

Coach Wim Mennes neemt bij Wezel Sport afscheid met de titel want ondanks winst van Termien (0-2 in Geel), won ook Wezel (1-3 in Wellen). KVK Wellen en Termien hebben via de eindronde alsnog kans op eventuele promotie. Schoonbeek-Beverst verloor met 4-2 in Zwarte Leeuw, Beringen neemt met een tiende nederlaag op rij afscheid van nationaal voetbal. Ook Wijgmaal en Kampenhout degraderen, Witgoor Dessel moet testen om een behoud. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (gesi/gsb/jmu/krth)