Berg en Dal stijgt naar nationale voetbalreeksen: “Heb de spelers nog de levieten gelezen”

Met enige vertraging is Berg en Dal dan toch kampioen geworden in eerste provinciale. Het won in eigen huis van Antonia met 3-1. De nederlaag van vorige week in de slotfase op het veld van Ternesse bleef dan ook zonder gevolgen voor het team van trainer Aziz Moutawakil die enkele weken geleden het roer van Johan Houben overnam. En met zowel winst in de Beker van Antwerpen als de titel zijn werk voortreffelijk deed.

“Natuurlijk was het vorig weekend even slikken toen we in de slotfase nog een doelpunt moesten incasseren”, aldus Moutawakil. “Toch was er van paniek geen sprake. We stonden voor de aftrap nog drie punten voor op Heikant-Berlaar en we mochten bovendien in eigen huis aantreden. We hadden dus alles nog in eigen handen.”

De wedstrijd begon uitstekend voor de thuisploeg. Na nauwelijks vijf minuten kwam Berg en Dal op voorsprong via Jentl Vankrunkelsven. Nog geen tien minuten later moesten de bezoekers met tien verder na een rode kaart voor Van Sanden. Op het moment dat Sam Van Aerschot de score verdubbelde leek de titel al zo goed als binnen voor Berg en Dal. “Toch was het nog even bibberen. Van Eynde wist de aansluitingstreffer te scoren. En dan zie je toch wat ongerustheid in de ploeg sluipen. Gelukkig brachten we het verschil net voor de rust opnieuw tot twee doelpunten via Wouter Smeets. Ik vond dat we daarna te laks speelden en zag zo de aansluitingstreffer aankomen. Tijdens de rust heb ik mijn spelers dan ook nog eens stevig de levieten gelezen.”

Naar alle waarschijnlijkheid zal Moutawakil ook volgend seizoen nog aan het sportieve roer staan. “We zijn on speaking terms zoals men dat noemt. Maar de intentie is inderdaad om samen verder te gaan. Na mijn blessure was het niet makkelijk om langs de kant toe te moeten kijken. De functie van trainer was dan een mooi alternatief.”

Een belangrijke rol in de titel was ook weggelegd voor doelman Yarne Lenaers. “Na mijn jeugdopleiding bij KRC Genk en enkele omzwervingen kwam ik hier twee jaar geleden terecht. De eerste ploeg die meteen vol mijn kaart trok als eerste doelman. Dat vertrouwen deed deugd. Ik ben dan naast heel fier ook heel dankbaar hier mijn steentje te hebben kunnen bijdragen.”