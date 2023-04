Wezel Sport promoveert na één seizoen meteen: “Dit hadden we nooit verwacht”

De talrijk meegereisde supporters bestormden na het laatste fluitsignaal het Wellense kunstgrasveld en hadden dat een dag eerder ook al mogen doen na de kampioenenmatch van Wezel B. “Dat is inderdaad een unicum”, weet Kjell Ven. “Voor de match tegen Wellen waren we wel wat gespannen, maar dat is natuurlijk normaal in aanloop naar zo’n beslissende wedstrijd. We wisten uiteraard dat Houtvenne een dag eerder had gewonnen, maar dat heeft geen extra impact gehad. Het motto luidde om niet te kijken naar de rechtstreekse concurrenten en vooral zelf de drie punten te pakken op Wellen.”

Wezel geraakte niet meteen in de match en Ven moest in de tweede minuut de meubelen al redden door een bal van de lijn te keren. Toch klom Wezel op het half uur op voorsprong. Kuijlaars hing op het uur de 0-2 op het bord, maar Wellen wist terug te komen tot 1-2. Invaller Bollen zette uiteindelijk de kers op de taart en leidde het feestje in. “In de eerste twintig minuten van de match was het voor ons wel wat zoeken, maar nadien had ik de indruk dat we de volle controle hadden”, gaat de Wezelse aanvoerder verder. “In de tweede helft stak de thuisploeg de neus nog wel aan het venster maar in moeilijkheden zijn we niet gekomen.”

Twee op een rij

“Het is ongelooflijk dat we twee keer op rij kampioen spelen. In het begin van het seizoen had niemand hier ook maar aan gedacht. Een plaats in top vijf was al hoog gegrepen maar in het begin van het seizoen moet je de lat ergens leggen, niet? Goed dat we de promotie via het kampioenschap afdwingen want de eindrondecompetitie is toch altijd een dubbeltje op zijn kant. Deze titel illustreert nog maar eens dat Wezel altijd een ploeg bouwt om mee te doen met de prijzen. Of dat ook in 2de afdeling zal zijn? Deze groep heeft al heel wat kwaliteiten en zal zijn mannetje daar zeker kunnen staan. Maar het zal wel zonder mij zijn. Ik verkast volgend seizoen naar Pelt waar ik mijn ex-coach Geert Van Dessel opnieuw zal ontmoeten. Ik blik terug op enorm goede jaren bij Wezel Sport met enkele sportieve hoogtepunten. Daarvoor zal ik de club altijd dankbaar blijven. Maar eerst ga ik me nog in het feestgedruis storten”, foetert de Mollenaar.

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff