IN BEELD. Alderweireld en Haroun steken samen de beker in de lucht: “Het zegt veel over Toby”

Mooi moment zo’n halfuurtje na het laatste fluitsignaal van de bekerfinale. Aanvoerder Toby Alderweireld had als aanvoerder de eer om de trofee de lucht in te steken, maar dat deed hij niet alleen. Faris Haroun, de vorige kapitein van RAFC, hielp hem een handje.

“Toby heeft dit seizoen de aanvoerdersband overgenomen van mij en hij is komen zeggen dat we samen in de lucht gingen steken. Het zegt veel over hem”, liet Haroun zich lovend uit over Alderweireld. “Niet alleen Toby, maar de volledige ploeg, wist hoe belangrijk deze finale voor mij was. Het maakt dit moment alleen maar mooier.”

© BELGA

© David Catry / Isosport

© David Catry / Isosport

© BELGA