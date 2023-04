Jago Geerts was oppermachtig in Portugal. — © Fullspectrummedia

De Grote Prijs van Portugal werd een grote triomftocht voor Jago Geerts. De 23-jarige Balenaar reed in de MX2 iedereen op een hoopje in Agueda. Goed voor zijn 19de GP-zege. De Grote Prijs van Portugal in cijfers: