Conner Rousseau: “Een specialist met appartement in Knokke die zich minimumloon uitkeert en zo studiebeurs voor zijn kinderen regelt, is dat eerlijk?”

Grote vermogens moeten meer bijdragen, om onder meer de lasten op arbeid te kunnen verlagen. Het is een beproefd socialistisch recept, en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau schoof het zondag in een toespraak in Leuven aan de vooravond van 1 mei nog eens naar voren.

Zoals elk jaar zet de socialistische beweging het feest voor de Dag van de Arbeid al op de vooravond van 1 mei in. Decor dit jaar was brouwerij De Hoorn in Leuven, waar de voorman van Solidaris Paul Callewaert, ABVV-voorvrouw Miranda Ulens en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de militanten toespraken.

Kletterde het de voorbije dagen tussen partij en vakbond vanwege het voorstel van Rousseau om een verplichte basisbaan in te voeren voor wie na twee jaar werkloosheid nog altijd geen job heeft, dan was daar zondagavond niet zoveel van te merken. Ulens pleitte wel voor meer respect voor werklozen, maar refereerde alleen maar in bedekte termen naar de kritiek die ze donderdag leverde op het voorstel. “Voorstellen die worden gelanceerd en passen in een sfeertje waarin zij worden gestigmatiseerd en weggezet als profiteurs, mogen rekenen op een syndicale reactie,” klonk het. Maar dat was het. Voor de rest was het alleen maar love, peace and harmony.

In zijn toespraak pleitte Conner Rousseau er vooral voor dat werken meer moet lonen. Dat betekent voor de Vlaamse socialisten niet alleen dat de loonwet op de schop moet om loonsverhogingen bovenop de index weer toe te laten in sectoren die het goed doen. Ook de lasten op arbeid moeten dalen, dé grote doelstelling van de fiscale hervorming die de federale regering nog voor de zomer wil doorvoeren.

Rousseau is naar eigen zeggen het riedeltje beu dat er daarvoor geen geld is. “Is dat zo? De rijkste mens ter wereld woont niet in Zwitserland of op de Bahama’s, maar in België. Een groot deel van zijn fortuin zit hier in Belgische vennootschappen. En ik kan u één ding zeggen: hij heeft zijn geld niet naar hier gebracht omdat hij graag frietjes eet of omdat hij zot is van Niels Destadsbader. Wel omdat hij België ziet als een fiscaal paradijs. Terwijl Deborah de helft van haar loon mag afgeven, blijft zijn vermogen buiten schot.”

Een argument voor Vooruit om op termijn een belasting in te voeren op meerwaarden uit aandelen en ook nog eens een vermogenskadaster te eisen. “Ook als een miljonairsdochter dat niet wil”, klonk het vilein met een verwijzing naar Open VLD-staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand.

Op termijn dus. Maar ondertussen wil Rousseau binnen Vivaldi wel al werk maken van een grotere bijdrage van de grote vermogens. “Wanneer iemand 15 appartementen heeft in Turkije, dan moet die hier geen sociale woning krijgen. Maar een specialist met een zwembad en een appartement in Knokke die zichzelf een minimumloon uitkeert en daardoor een studiebeurs voor zijn kinderen regelt, is dat dan eerlijk?”. Ieder moet zijn deel doen, luidde de slagzin die Rousseau al een tijdje debiteert.

De partijvoorzitter ging ook nog eens in op de problemen in het Vlaams onderwijs. Onder meer kleinere klassen in het kleuter- en lager onderwijs, meer inzetten op de kennis van het Nederlands en een betere organisatie zijn volgens de socialisten oplossingen om de malaise te keren. Ook het misprijzen voor BSO en TSO moet voor Conner Rousseau de wereld uit. Spreek niet meer over laag- en hooggeschoold, maar wel over technisch en theoretisch geschoold.