Een sterk 2023 en geen enkele verliesmatch op kunstgras leidden tot de onverwachte titel van Eendracht Mechelen a/d Maas in 2B, dat na één seizoen het plaatsje in de hoogste provinciale reeks weer inneemt. “We zijn gegroeid doorheen het seizoen, want onze jeugd had tijd nodig om op kruissnelheid te komen”, beseft T1 Kevin Czornyj.