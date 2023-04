Marc Overmars pakt meteen prijs in zijn eerste jaar bij Antwerp: “En we zijn nog niet eens supersterk”

Iets meer dan een jaar na zijn aanstelling als directeur voetbalzaken pronkt Marc Overmars al met een prijs bij Royal Antwerp FC. “Voor de club is dit prachtig, maar natuurlijk ook voor mezelf”, glunderde de Nederlander. “Deze club is in verdere opbouw. Als dan gelijk een prijs volgt, is dat mooi, al komt dit wel héél snel, waardoor het publiek ook snel meer verwacht. Ik denk dat we er tot nu toe het maximale uithalen. We zijn nog niet zo ver dat we al echt supersterk zijn.”