Wie we daar hebben: voormalig Club-coach Alfred Schreuder is opvallende gast voor wedstrijd tegen Genk

Club Brugge krijgt nog wat steun uit onverwachte hoek. Alfred Schreuder (50), vorig seizoen trainer en kampioenenmaker, is aanwezig in de Cegeka Arena om de eerste play-offwedstrijd van zijn ex-club te bekijken.

Schreuder, die vooraf langs de zijlijn stond te keuvelen met enkele ex-collega’s, was midden maart nog in beeld om de ontslagen Scott Parker op te volgen, maar beide partijen kwamen er niet uit. Rik De Mil, zijn voormalige assistent, met wie hij een goeie band had, nam vervolgens over.

De Nederlander kan nu met zijn eigen ogen zien hoe hij het er met Club vanaf brengt. Zelf zit hij nog altijd zonder nieuwe club, maar zijn naam wordt her en der wel genoemd, net nog bij het Griekse Olympiacos.