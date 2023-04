Controverse rond een van de grootste juwelenveilingen in de geschiedenis

De man van Horten, een succesvol Duits zakenman, vergaarde zijn grootste fortuinen in nazi-Duitsland. En dat roept vragen op.

In het totaal zullen meer dan 700 juwelen die in het bezit waren van Horten onder de hamer gaan. De waarde van de volledige collectie wordt geraamd op meer dan 150 miljoen dollar (circa 135 miljoen euro), waarmee het om een van de grootste juwelenveilingen ooit zou kunnen gaan.

Vier loten zullen op 10 en 12 mei geveild worden in een zaal in het Zwitserse Genève, de andere loten worden van 3 tot 15 mei en in november online geveild.

Het gaat onder meer om stukken van de hand van Cartier, Harry Winston, Boivin en Van Cleef & Arpels, maar ook om creaties van Bulgari.

De Oostenrijkse miljardair overleed in juni 2022, enkele dagen nadat ze in Wenen een privékunstmuseum had ingehuldigd. Haar fortuin werd door Forbes geschat op 2,9 miljard dollar (circa 2,6 miljard euro).

Joodse winkels

Horten dankte haar fortuin voornamelijk aan haar man Helmut. Die stond aan het hoofd van een van de grootste supermarktketens in Duitsland.

Maar omdat hij tijdens de naziperiode in Duitsland verschillende winkels van Joden op de kop kon tikken, werd hij ervan beschuldigd te hebben geprofiteerd van het naziregime om fortuin te vergaren.

Christie’s onderstreept dat de opbrengst naar de Heidi Horten Foundation gaat, net als naar medisch onderzoek, kinderwelzijn en andere filantropische activiteiten. Daarnaast wordt “een significant deel” van de commissie opzijgezet voor een organisatie die het onderzoek en onderwijs over de Holocaust stimuleert.