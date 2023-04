LIGUE 1. Jérémy Doku schenkt Rennes met twee goals winst tegen Angers, Will Still verliest derde keer op rij met Reims

Beide teams troffen twee keer raak in een vermakelijke eerste helft. Nabil Bentaleb bracht de bezoekers op voorsprong, Amine Gouirien een eigen doelpunt van Cedric Hountondji keerden de rollen om in het voordeel van de Bretoenen. Dankzij Ibrahima Niane stond halfweg een gelijke stand op het scorebord.

Na de onderbreking eiste Jérémy Doku de hoofdrol op door te scoren in de 54ste en 84ste minuut. Arthur Theate ging een kwartier voor tijd naar de kant in het winnende kamp, terwijl Doku een handvol minuten van het einde een applausvervanging kreeg.

Op hetzelfde ogenblik reeg Clermont Stade de Reims aan zijn degen dankzij een vroege treffer van Grejohn Kyei: 1-0. Maximilano Caufriez trok de zege in het hart van de defensie mee over de streep. Thomas Foket en Thibault De Smet kregen aan de overzijde een basisplaats op de verdedigende flanken. Maxime Busi kwam niet van de bank bij de troepen van Will Still.

In de tussenstand van de Franse hoogste voetbalafdeling is Rennes zesde met 56 punten. Clermont zet met 15 op 15 zijn opmars verder en bevindt zich op de achtste positie met 49 eenheden. Reims is na een 0 op 9 afgegleden naar de tiende stek met 47 stuks.