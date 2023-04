Actievoerders Greenpeace blijven in de cel na actie in Zeebrugge

Veertien actievoerders van Greenpeace die zaterdag werden gearresteerd na een actie aan de gasterminal van Fluxys in Zeebrugge, blijven in de cel. Dat zegt de milieubeweging, die niet begrijpt waarom de activisten nog niet op vrije voeten zijn.

Greenpeace voerde zaterdag actie in de lng-terminal van uitbater Fluxys, in de Zeebrugse haven. Met rubberboten en kajaks voeren actievoerders de terminal in en bezetten die, om zo te protesteren tegen het stijgend gebruik van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

De veertien activisten werden zondagochtend verhoord, na een nacht in cel. De organisatie zegt niet te begrijpen waarom de actievoerders nog niet vrij zijn. “Onze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn steeds geweldloos en berokkenen geen schade. Ze zijn een legitieme manier om ons te verzetten tegen praktijken die ons allemaal bedreigen”, aldus Valerie Del Re, directrice van Greenpeace België.