Manchester City heeft Kevin de Bruyne niet nodig en steekt Arsenal eindelijk voorbij, Haaland evenaart doelpuntenrecord Premier League

Manchester City heeft zondagnamiddag de macht gegrepen in de Premier League na een 1-2 zege op het veld van Fulham. Hierdoor neemt City voor het eerst dit seizoen de leidersplaats over van Arsenal.

Erling Haaland had amper drie minuten nodig om het doelpuntenrecord binnen eenzelfde seizoen in de Premier League te evenaren. De Noorse aanvaller opende met zijn 34ste competitietreffer (en nummer 50 van het seizoen) de score op Craven Cottage vanop de penaltystip.

Haaland beent zo Alan Shearer en Andy Cole bij. Shearer kwam aan 34 treffers in 1993-1994 namens Blackburn, terwijl Cole dat kunstje een jaar later overdeed in loondienst van Newcastle United.

Carlos Vinicius hing de bordjes op het kwartier opnieuw in evenwicht, alvorens Julian Alvarez de Citizens een tweede voorsprong bezorgde. De ruststand was meteen ook de eindstand.

Kevin De Bruyne was niet voldoende hersteld van een trap die hij incasseerde in de topper van afgelopen midweek tegen Arsenal en ontbrak in de bezoekende wedstrijdselectie.

Op hetzelfde moment had Manchester United zijn handen vol met seizoensrevelatie Aston Villa. Aanvoerder Bruno Fernandes loodste de Red Devils uiteindelijk naar de overwinning op Old Trafford met de enige goal van de ontmoeting: 1-0. Leander Dendoncker begon opnieuw in de basis bij de Villans en werd in de 64ste minuut vervangen.

Daarnaast onderging rode lantaarn Southampton de wet van de sterkste op bezoek bij Newcastle United. De Saints kraakten ondanks een 0-1 stand halfweg nog helemaal in de tweede helft: 3-1. Romeo Lavia maakte de 90 minuten vol op het verliezende middenveld.

City topt nu de ranglijst in de Engelse eerste klasse met 76 punten, met een punt meer en een wedstrijd minder dan Arsenal. Villa blijft zesde met 54 eenheden, terwijl Southampton de rij sluit met 24 stuks.