Termien won wel in Geel, maar dat volstond niet voor de titel, omdat Wezel geen steek liet vallen in Wellen. — © Dick Demey

Ondanks een oververdiende 0-2-zege in Geel mocht het niet zijn voor Eendracht Termien. Wezel won in Wellen en is dus kampioen. “Het woord balen is hiervoor uitgevonden”, reageerde een diep ontgoochelde Toon Opdekamp.