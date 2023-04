Ontspannen Luca Brecel maakt late entree maar neemt vliegende start in WK-finale (6-2)

Ronduit indrukwekkend was de start van Luca Brecel in zijn eerste WK-finale. De 28-jarige Maasmechelaar zette zondagmiddag viervoudig wereldkampioen Mark Selby meteen op een stevige achterstand: 6-2.

Mark Selby stond op dit WK al 11 uur langer aan de tafel en potte zaterdag zijn laatste bal tegen Mark Allen pas ruim na middernacht. Heel fris stond hij niet aan de tafel, in tegenstelling tot een montere en ontspannen Luca Brecel. Die bezorgde toernooidirecteur Mike Ganley zweethanden door pas vijf minuten voor zijn officiële intro op zijn dooie gemak het Crucible Theatre binnen te wandelen. Op het eerste gezicht nonchalant maar aan de tafel oogde hij messcherp en enorm gefocust.

Opgepast voor ‘marathon man’

Ook het zetje van Dame Fortuna in het openingsframe hielp Brecel, die Selby zelfs op zijn eigen tactisch domein versloeg in het tweede frame. De toon was gezet, vier framewinnende breaks zetten een dominante Brecel op weg naar een 6-2 in de eerste sessie.

Een heel interessante voorsprong maar meer dan een mooi lanceerplatform is dat nog niet. ‘Marathon man’ Mark Selby haalde bij twee van zijn vier wereldtitels op maandag al een stevige achterstand op: 6-10 tegen John Higgins en zelfs 5-10 tegen Ronnie O’Sullivan. Luca Brecel beseft dus maar al te best dat hij zelfs vanavond nog niet aan wal zal zijn. Maar zijn droomstart kunnen ze hem al niet meer afpakken.

Finale: Luca Brecel-Mark Selby 6-2 (tussenstand, best of 35). Framescores: 77(77)-0, 79-39, 90(90)-28, 38-94(54), 90(67)-23, 71-55, 9-66(62), 70(70)-6.

(mg)