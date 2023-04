Antwerps feestje op de Heizel: Janssen en Balikwisha bezorgen The Great Old bekerwinst

Royal Antwerp FC heeft zich gekroond tot bekerwinnaar van het seizoen 2022-2023. In een spektakelarme finale haalde het team van Mark Van Bommel het met 0-2 van KV Mechelen na doelpunten van Janssen (op strafschop) en Balikwisha. Malinwa grijpt naast zijn tweede beker in vier jaar, Antwerp mag blijven dromen van de dubbel.

Een stralend lentezonnetje, een perfecte grasmat en een zinderende ambiance van beide supporterskampen - elk 20.000 man sterk - in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een fantastische bekermiddag van te maken. Antwerp ging op zoek naar de vierde beker uit zijn clubgeschiedenis. KV Mechelen naar zijn derde én een langverwachte terugkeer naar het Europese toneel. Voor Malinwa was dat toch alweer geleden van het seizoen 1993-1994.

Drie Limburgers in de basis

In het Antwerpse provincie-onderonsje stonden ook drie Limburgers aan de aftrap, alledrie aan Mechelse kant: Truienaar Rob Schoofs (ex-STVV) en de twee Tongerse ex-Genkies Gaëtan Coucke en Dries Wouters. Pieter Gerkens, de enige Limburger bij Antwerp, zat met krukken geblesseerd in de tribune.

Vuurwerk genoeg in de tribunes, maar wat duurde het lang voordat we ook op het veld iets te zien kregen. KV Mechelen kroop in de rol van underdog, plooide massaal terug op de eigen helft en legde het Antwerpse middenveld aan banden in een tactisch steekspel zonder doelgevaar. Antwerp had wel het balbezit, maar combineerde te traag en te ongeïnspireerd om het KV moeilijk te maken. Symbolisch voor de matige spektakelwaarde: na 32 minuten (!) waagde Ekkelenkamp zich als eerste aan een schot op doel. Een schot dat ook nog eens vijf huizen over vloog.

© BELGA

Wouters in de fout

Net toen het publiek ongeduldig begon te worden brak Antwerp dan toch een eerste keer door het geel-rode pantser. Na een aanval vanop links legde Kerk terug op Ekkelenkamp. Wouters probeerde hem nog af te stoppen maar was te laat met zijn tackle en maaide Ekkelenkamp onderuit. Strafschop, oordeelde Lardot. Een beslissing waar niets tegen in te brengen viel. Een klus voor Vincent Janssen die zijn eerste strafschop moest hernemen, maar ook bij zijn tweede poging raak trof. Coucke dook wel naar de juiste hoek, maar had geen verhaal tegen de perfect getrapte strafschop van de Nederlandse goalgetter. KV probeerde voor het rustsignaal nog te reageren met twee schoten van Schoofs, maar Butez aan het werk zetten lukte de Mechelse aanvoerder niet.

Met de inbreng van Da Cruz voor Lavalée (ex-STVV) probeerde Defour na rust om het geweer van schouder te wisselen. Mrabti, onbereikbaar in de spits, schoof een rij achteruit om voor meer voetballend vermogen te zorgen op het middenveld. Veel baatte het niet. De tweede helft was nog maar amper op gang getrapt of Antwerp was al dichtbij de 0-2. In de zestien vond Ekkelenkamp een klein gaatje om te trappen. Gelukkig voor KV stak Vanlerberghe er nog een dikke teen tussen en ging de bal voorlangs. Iets wat de Mechelse verdediger tien minuten later nog eens overdeed op een schietkans voor Muja.

© David Catry / Isosport

Coucke redt de meubelen

Antwerp voerde de druk op, een onmachtig KV Mechelen werd achteruit geduwd en moest rekenen op Coucke om hen in de match te houden. De doelman pakte eerst uit met een prima redding op een gekadreerd schot van Janssen en dook wat later ook nog eens goed in de voeten van De Laet. KV overleefde de storm en stak net na het uur de neus ook nog eens aan het venster. Butez moest een voorzet van Vanlerberghe lossen, het schot van Storm werd afgeblokt door Bataille. Dichter bij de gelijkmaker zouden ze bij KV niet meer komen.

© BELGA

Balikwisha met de beslissing

Even mocht KV nog hoop koesteren, maar tien minuten voor tijd legde Antwerp de finale dan toch in zijn beslissende plooi. Na een uitbraak op links vond Stengs aan de tweede paal de ingevallen Balikwisha, die met een intikker van dichtbij het licht helemaal uitdeed bij Malinwa en tegelijk de Antwerpse supportersvakken nog eens in lichterlaaie zette. Ondanks nog wat schuchtere aanvalspogingen van KV zat een aansluitingstreffer er niet meer in. In de slotfase voorkwam Coucke met een beenveeg op een ongelukkige deviatie van Wouters zelfs nog de 0-3.

Antwerp pakt zo de vierde beker uit zijn geschiedenis en mag blijven dromen van de dubbel. Voor Mark Van Bommel is het pas zijn eerste trofee als coach, maar daar kan begin juni dus nog wel eentje bijkomen. Tenzij Wouter Vrancken of Karel Geraerts daar een stokje voor kan steken...

© David Catry / Isosport

Teleurgestelde Rob Schoofs: “Niet ons beste voetbal gespeeld”

Geen tweede beker op het palmares van Rob Schoofs. De aanvoerder van KV Mechelen reageerde teleurgesteld voor de camera van VTM. “Dit was sinds een aantal toch ons grote doel. We hadden hier lang naar uitgekeken. Dan is dit toch een grote ontgoocheling.”

Schoofs had geen moeite om toe te geven dat Antwerp de betere ploeg was. “In het algemeen waren ze gewoon sterker. In de eerste helft hadden we alles lange tijd onder controle maar een fase waarin we iets minder scherp waren werd meteen afgestraft. Tegelijk hadden we het moeilijk om er zelf uit te komen. We hebben hier niet ons beste voetbal gespeeld.”

Vooral het gebrek aan offensieve stootkracht speelde KV parten. “We hebben geen echte diepe spits, dus moesten we het proberen met lopende mensen vanuit het middenveld. Maar de afstand naar het Antwerpse doel was vaak te groot om echt gevaarlijk te zijn. We misten voorin de présence om een bal vast te houden.”

Voor KV Mechelen en Schoofs zit het seizoen er nu op. “Het is tijd om op adem te komen, dit te verwerken en naar volgend seizoen toe te werken”, besloot de Truienaar voor hij zijn troostmedaille in ontvangst ging nemen.

© David Catry / Isosport

KV Mechelen: Coucke - Walsh, Vanlerberghe, Bates (84’ Agyei), Wouters, Van Hoorenbeeck (63’ Bolingoli) - Hairemans, Schoofs, Lavalée (46’ Da Cruz), Storm - Mrabti (75’ Ngoy).

Antwerp: Butez - De Laet, Alderweireld, Pacho (69’ Van Den Bosch), Bataille (69’ Avila) - Vermeeren, Stengs - Kerk (85’ Scott), Ekkelenkamp (69’ Keita), Muja - Janssen (73’ Balikwisha).

Doelpunten: 35’ Janssen (strafschop) 0-1, 81’ Balikwisha (Stengs) 0-2

Gele kaarten: 6’ Bataille (schwalbe), 9’ Alderweireld (tackle), 43’ Lavalée (tackle)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lardot

Toeschouwers: 40.000