Turnster Erika Pinxten wint tweede medaille op WB in Caïro, Maxime Gentges behaalt zilver

Erika Pinxten, de zestienjarige turnster van Sta-Paraat Hasselt, komt met twee bronzen medailles terug naar België. In de Egyptische hoofdstad Caïro kon ze in de balkfinale haar score van de kwalificaties nog verbeteren. Met 13.033 was ze opnieuw goed voor brons. Het goud was voor de Italiaanse Giorgia Villa (13.600), het zilver voor de Amerikaanse Joscelyn Roberson (13.233).

Bij de mannen was Maxime Gentges onlangs op het EK in Antalya nog goed voor zilver op het paard met bogen. Nu won hij zilver aan het rek met een score van 13.766 punten. De Oekraïener Illia Kovtun won goud met 14.100. Het brons was voor de Nederlander Casimir Schmidt met 13.533 punten. (mc)