Gouverneur Lantmeeters: “Acht medische interventies per uur op raveparty, vooral overdosissen”

Meer dan 40 uur raven, en dat in combinatie met zwaar druggebruik: het begint allemaal zijn tol te eisen bij de feestvierders in Brustem. “Er zijn nu ongeveer acht medische interventies per uur op het terrein, vooral voor zware overdosissen”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA). De politie verhoogt intussen de druk.

Grote nieuwe maatregelen om de illegale raveparty stop te zetten, worden er voorlopig niet genomen. Noodplanning en Crisisbeheer Limburg laat wel weten dat de politie de druk op de feestvierders zal verhogen en mensen op het terrein meer zal aanzetten om vreedzaam te vertrekken. De party wordt ook “een van de moeilijkste ordehandhavingsopdrachten in de recente geschiedenis van onze provincie” genoemd.

“De veiligheid is nu onze eerste bezorgdheid”, zegt Lantmeeters. “We hebben gemiddeld acht medische interventies per uur op het terrein. Het gaat vooral over zware overdosissen, omdat er zeer veel drugs worden gebruikt. We kunnen die noodoproepen natuurlijk niet weigeren, dus de ambulances rijden gewoon uit. Maar door de chaos op het terrein is het vaak moeilijk om de gewonde feestvierders in kwestie te vinden.”

De ravers die worden afgevoerd naar het ziekenhuis, mogen dat meestal na een tijdje weer verlaten. “Daarom bewaken we niet alleen de veiligheid op het terrein en in de buurt. De politie is ook aanwezig rond de naburige ziekenhuizen, zoals het Sint-Trudo Ziekenhuis. Intussen zoeken we nog steeds naar manieren om de illegale fuif het beste stil te leggen. Er zijn nog steeds massale controles rond het terrein en we blijven mensen ook ontraden om te blijven. We hopen dat ze stilaan uitgefeest zijn, ook omdat er zo veel worden afgevoerd naar het ziekenhuis.”