Vincent Janssen en Balikwisha bezorgen Antwerp Beker van België na zoutloze finale tegen KV Mechelen

In het assortiment van Croky zitten veel smaken, zo bleek voor de bekerfinale rond het Koning Boudewijnstadon. Wij misten tijdens de match peper en zout. Een schoonheidsprijs zullen KV Mechelen en Antwerp niet krijgen voor wat er in de eerste helft op de mat gelegd werd. Liefst 33 minuten was het wachten tot er een bal tussen de palen werd getrapt. De Great Old had de controle, maar slaagde er niet in om door de rood-gele muur van KV Mechelen te voetballen. Kerk en Stengs toonden zich in balbezit niet nauwkeurig genoeg, Muja kwam dan weer amper in het stuk voor.

Dat die eerste bal tussen de palen er kwam vanop de stip, hoeft dan ook niet te verbazen. Na een goeie aanval van Antwerp pikte Ekkelenkamp in de zestien de bal op. Hij werd onbesuisd neergehaald door Wouters. Een terechte strafschop. Janssen plaatste die keurig in de linkeronderhoek, maar moest zijn elfmeter hernemen omdat scheidsrechter Lardot nog niet had gefloten. Andere hoek dan maar, dacht de Nederlander. Minstens even goed getrapt als de vorige. Een specialist.

Voor KV Mechelen was de achterstand het sein om er dan toch eens uit te komen. Malinwa reageerde meteen en dwong zelfs enkele kansjes af. De beste was voor Rob Schoofs. Zijn schot van aan de rand van de zestien vloog maar net over de rechterwinkelhaak. Antwerp met verdiende voorsprong de kleedkamer in.

Invaller Balikwisha maakt het af

Steven Defour greep in bij de rust. Met Alessio Da Cruz bracht hij een offensief ingestelde speler in de plaats van Lavalée. Mrabti ging daardoor mee op het middenveld voetballen. Toch was het Antwerp dat al vroeg in de tweede helft de beste kans versierde. Ekkelenkamp duwde voorlang.

KV Mechelen stak in het begin van de tweede helft de neus wel even aan het venster, maar slaagde er niet in om een kans te forceren. Het was zelfs Antwerp dat tien minuten ver in de tweede helft het dichtst bij een twee goal kwam. Janssen zag zijn schot gered door Coucke, Muja het zijne – na een goeie rush van De Laet – afgeblokt.

Na 65 minuten verdween het tempo even volledig uit de wedstrijd. Nadat Pacho twee keer op korte tijd naar de grond was gegaan met pijn aan de hamstrings, voerde Van Bommel en driedubbele wissel door. Van den Bosch en Avila kwamen in de plaats van Pacho en Bataille. Op het middenveld kwam de meer verdedigende Keita Ekkelenkamp vervangen.

KV Mechelen moest nu alles op alles zetten in de zoektocht naar de gelijkmaker. Malinwa dreigde een paar keer, maar het was uiteindelijk Antwerp dat profiteerde van de ruimte die ontstond. Nadat KV Mechelen enkele seconden eerder nog had geappelleerd voor een strafschopovertreding op Storm, maakte de Great Old er aan de overkant 0-2 van. Na een goeie counter bediende Stengs de ingevallen Balikwisha aan de tweede paal. 0-2 werd uiteindelijk ook de einduitslag. Antwerp pakt daarmee zijn eerste prijs van het seizoen en de vierde Beker van België in de clubgeschiedenis.