Bouchez (MR): “Ik ben bang dat Vooruit ons op rechts voorbijsteekt”

“Vooruit zit steeds meer op onze lijn wat sociale zekerheid betreft. Wat migratie betreft, zijn ze zelfs rechtser. Ik ben bang dat ze ons op rechts voorbijsteken.” Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondag in De Zevende Dag op Eén.

Conner Rousseau stelde eerder deze week voor om mensen een basisbaan aan te bieden als ze twee jaar zonder werk zitten. Wie dat weigert, zou zijn werkloosheidsvergoeding verliezen.

In De Zevende Dag kon het voorstel op de goedkeuring van Vlaams Belang rekenen. “Wat ons betreft is het voorstel bespreekbaar”, zei Reccino Van Lommel. “Maar het is het zoveelste ballonnetje dat wordt opgelaten om de pers te halen. Wij zeggen: na twee jaar stopt de uitkering, met uitzondering van vijftigplussers, mantelzorgers en mensen die een opleiding volgen.”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert toonde minder begrip. “Ik vraag me af wie die basisbanen gaat betalen”, zei hij. Lachaert wees er ook op dat de uitkering vandaag al kan worden stopgezet. “Als de VDAB je een job aanbiedt die passend is en je weigert, kan je geschorst worden.”

Bouchez merkte op dat Vooruit oude voorstellen van MR lijkt te herkauwen. “We stellen vast dat de socialistische familie niet meer bestaat”, zei hij. “Vooruit wordt bestuurd door Bart De Wever en de PS door Raoul Hedebouw. Als Vooruit niet meer in het gebouw van PS welkom is, zijn ze bij ons welkom.”

Peter Mertens van PVDA stelde tot slot voor om eerder naar de uitstroom in plaats van naar de instroom te kijken als het om knelpuntberoepen gaat. “19.000 gediplomeerde zorgkundigen hebben de zorg verlaten. Op 1 mei zouden we beter de humanisering van de arbeid en de verloning bekijken.”