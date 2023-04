Vier doden bij schietpartij onder duivenmelkers in Portugal

De slachtoffers zijn vier duivenmelkers tussen de 40 en 60 jaar.

Het incident vond plaats in de stad Setúbal, in de buurt van de hoofdstad Lissabon. Volgens het Portugese persagentschap Lusa schoot een van de duivenmelkers de drie anderen met een jachtgeweer neer en beroofde hij vervolgens zichzelf van het leven.

De aanleiding van de schietpartij is niet bekend, het onderzoek is volop aan de gang. De vier speelden met de duiven volgens de Portugese openbare omroep RTP. Daar moet volgens de politie het motief of de aanleiding worden gezocht. Volgens de krant Público hadden de vier mannen illegaal moestuintjes aangelegd in de omgeving waar ook hun duivenhokken zich bevonden. Mogelijk is daar ruzie over ontstaan.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.