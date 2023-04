Elise Mertens gaat onderuit in achtste finales dubbelspel op graveltoernooi Madrid

Elise Mertens is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA 1000-toernooi in Madrid. Aan de zijde van de Australische Storm Hunter verloor Mertens in de achtste finales met 6-4, 2-6 en 10/8 van de Roemeense Monica Niculescu en de Japanse Makoto Ninomiya.